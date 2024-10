KONJIŠKA KRONIKA Glasno navijali glasbo, izginila gasilna aparata

Beležnice konjiških policistov minuli teden niso bile preveč popisane. Polnile so jih kvečjemu kakšna manjša prometna nesreča, občasno tudi kak pijani voznik in kraja goriva na lokaciji, kjer je to že skoraj vsakdanjik. Še nekaj drugih dogodkov pa se je vendarle nabralo.

Nekoliko več kot običajno so imeli možje postave opravka z ljubitelji glasbe. Ta je bila seveda naravnana preglasno, četudi gre za tako priljubljene izvajalce, sploh pa noč ni namenjena hrupnemu veseljačenju v naselju, kjer bi pošteni ljudje radi spali. Tokrat so morali posredovati na dveh konjiških koncih, očitno je zaleglo, saj poročilo ne navaja nobenih posebnosti.

V Zrečah sta nekomu v oči padla gasilna aparata v hodniku stanovanjskega bloka, pa ju je odnesel. Kdo ve, kaj mu bosta, a ko ga bodo prijali, bo pristojnim težko razložil, da si ju je oprtal zato, da bi v primeru požara komu nemara pomagal z gašenjem.

Konjičan pa je policistom prijavil, da mu je nekdo poškodoval žaromet na avtu. V vsakem primeru bo za popravilo moral poskrbeti sam, bržčas pa bo tudi shranil račun, ki ga bo pokazal zavarovalnici, ta pa ga bo pod nos pomolila storilcu, če ga bodo kdaj prijeli.