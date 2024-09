KONJIŠKA KRONIKA Eden udaril mladoletnika, drugi se jim je razkazoval

Celjski tožilci bodo v kratkem dobili na mizo ugotovitve kriminalistov, ki so v soboto preiskovali požar, ki je zajel objekt nogometnega kluba v Zrečah. Ta je v celoti uničen, šlo pa naj bi za napako na dotrajani električni napeljavi.

Na naših cestah je žal še vedno precej voznikov, s kakršnim so konjiški policisti imeli opravka na cesti iz smeri Vojnika. Nepremišljeni voznik je nevarno prehiteval, nakar so videli, da je tudi brez vozniške. Avto so mu vzeli in spisali obdolžilni predlog, kmalu pa bo jasno, če bo to zaleglo.

Ob bok mu lahko postavimo voznico, ki je policistom morala ustaviti v Žičah. Kar 1,43 miligramov ji je pokazal alkotest, ob preverbi podatkov pa so ugotovili, da je predhodno že povzročila prometno nesrečo.

Nadaljujemo z javnim redom in mirom. Ovadbo si je prislužil občan, ki je v Konjicah udaril mladoletnika in ga lažje telesno poškodoval. Ozadja dogodka ne poznamo, enako velja tudi za Konjičanki, ki sta se očitno sprli. Znanki imata najbrž nekaj neporavnanih računov. Eni od njiju je bilo vsega dovolj in je drugo napadla in še ozmerjala. Podrobnosti bodo zapisali v prekrškovnem postopku.

Kaj in kako bo pred sodnikom govoril sobotni kršitelj, pa si lahko le mislimo. Patrulja je tistega dne pohitela v Loče, kjer so bili priča svojevrstnemu performansu. Kršitelj je mladini razkazoval svoj ponos, a ker nihče ni bil pritirano navdušen nad predstavo, bo moral razloge navesti tistim, ki so za takšne reči pristojni.