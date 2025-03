KONJIŠKA KRONIKA Drzni električar, “body-check” na dvorišču

Konjiški policisti zadnji teden gotovo niso sedeli križem rok, saj je bilo varnostnih dogodkov občutno več, kot sicer. Več je bilo tudi nesreč, od tega pet prometnih in tri na smučišču Rogla, ter še veliko drugih zanimivejših dogodkov.

Minuli teden so ga več kot običajno lomili v Vitanju. Če ga bodo dobili, se bo za povzročitev splošne nevarnosti zagovarjal neznani električar, ki je nepooblaščeno šaril po glavni elektro omarici. Odstranil je ozemljitveni vodnik hišne inštalacije in ga priklopil na glavno varovalko. S tem so bili vsi kovinski deli v objektu, vezani na vodovod, pod električno napetostjo. Kaj bi se utegnilo zgodili, si lahko le mislimo.

Nemara gre za istega nepridiprava, morda ne, toda na vitanjskem parkirišču za avtodome, ki mu strokovno pravimo tudi »štelplac«, so našli polomljene stebričke. Poročilo bo kmalu na mizah celjskih tožilcev, občina kot oškodovanec pa se ni odločila za predlog o pregonu, saj imajo gotovo drugega dela čez glavo.

Nekaj pozornosti sta pred eno od konjiški trgovin zbujali ženski, tuji državljanki, ki sta na nenavaden način beračili. Že če bi to počeli na navaden način, bi ne poželi odobravanja, tako pa so ju o manirah podučili varuhi zakona.

Na Konjiškem sicer nista preveč razvita hokej ali ragbi, to pa še ne pomeni, da posamezni elementi igre v tem delu regije nimajo privržencev, zlasti ko govorimo o tako imenovanem »body checku«. To je na dvorišču konjiškega stanovanjskega bloka pokazal stanovalec, ki je s silo telesa porinil soseda, da se je ta zvrnil. V prej omenjenih panogah bil za to vsaj pohvaljen, tako pa je nagrada prišla v obliki plačilnega naloga.