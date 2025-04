KONJIŠKA KRONIKA Držal ga je za vrat, goriva ni plačal

Ceste na Konjiškem so bile minuli teden dokaj varne. Policisti beležijo le dve nesreči. Najprej je voznica v Dobrnežu trčila v vozilo pred seboj, nato se je voznik osebnega avtomobila v Ličenci zaletel v drevo.

Dolgo nismo imeli primera kraje goriva, zdaj ga znova imamo in to ponovno na Tepanju. Neznani voznik, ki pa bo najbrž kmalu znan, je na tamkajšnjem servisu natočil gorivo, v denarnico ni segel, temveč je naglo odpeljal s kraja. K računu za bencin mu bodo policisti in tožilci priložili še računa za storjeno neumnost.

S cestami je povezan tudi naslednji dogodek, ko so v Konjicah ustavili traktorista, ta pa jim ni imel česa pokazati. Bil je brez vozniške in dokumentov o registraciji vozila. Traktor bo zdaj počakal na zbirališču zaseženih vozil, dotlej se bo lastnik moral domisliti kaj pametnega, da mu ga bodo vrnili.

Še malo na področje kriminalitete. Zrečan je policistom prijavil, da ga je znanec držal za vrat in davil, ob tem pa mu še grozil s smrtjo. Kakšne razloge je imel za to, bo zelo zanimalo sodnika.

Sodišča med ostalim pišejo tudi odredbe o hišnih preiskavah in eno takšnih so opravili v okolici Konjic. Ko možje postave z odredbo v žepu potrkajo na vrata, ta največkrat padejo z nosilcev. Niso prišli povsem zaman. Zasegli so nekaj nabojev in mamil, osumljeni pa se zdaj verjetno sprašuje, zakaj je vse to moral hraniti doma in si nakopati težave.