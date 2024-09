KONJIŠKA KRONIKA Dirjala po golf igrišču, vlomilec s prazno malho

Konjiške policiste so minuli teden zaposlovale prometne nesreče s pobegi, precej več, kot sicer, pa je bilo tudi posredovanj zaradi kršitev družinskega zakonika v vseh njegovih pojavnih oblikah. Bilo pa je še nekaj drugih zanimivih varnostnih dogodkov.

Še vedno močno odmeva incident na konjiški osnovni šoli Ob Dravinji, o čemer smo že obsežno poročali. Za zdaj se je zadeva polegla z izdajo plačilnega naloga.

Policijo, predvsem pa lastnike, zelo zanima, katera dva nepridiprava sta si privoščila objestno vožnjo po golf igrišču v Škalcah. Najprej sta v pogon stavila vozilo, ki je sicer namenjeno vožnji po igrišču za golf, a ne na tak način, kot sta si zamislila in izvedla neznanca. Na avtomobilčku sta za nameček poškodovala tudi vetrobransko steklo in povzročila 2500 evrov škode. S palico za golf jih sicer ne bosta dobila po grbi, jima bo pa trda predla, ko bodo podani kazenska ovadba in odškodninski zahtevki.

Če verjamete, tudi vlomilci včasih kaj počno zastonj. V naselju Koble se je nekdo močno potrudil in z izbranim orodjem vstopil v stanovanjsko hišo. Za ogled notranjosti si je najbrž vzel malce več časa, kot za vihtenje vlomilskega orodja, a ga v stanovanju očitno ni prav nič pritegnilo, zato je s prazno malho na hrbtu odnesel pete.