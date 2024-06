KONJIŠKA KRONIKA Denarja ni vrnil, goriva ni plačal

Policisti so minuli teden spet največ dela imeli s popisovanjem prometnih nesreč v vseh pojavnih oblikah. Tudi s takšnimi, kjer povzročitelji vozijo po napačnem voznem pasu, kot sta to bila primera v Vitanju in na Stranicah.

Zakaj smo ljudje vse bolj nezaupljivi, govori naslednji primer, ko je Konjičan znancu posodil denar, ta pa mu ga zdaj noče vrniti. Morda se bo omehčal, ko bo prebral kazensko ovadbo, kako pa je z dolžniško upniškimi razmerji pri nas, pa vsi še kako dobro vemo.

Bistveno manj, kot nekoč, je tudi gostilniških pretepov, toda policisti občasno še zabeležijo kakšnega. Kaj sta tistega dne med seboj imela kršitelj in prijavitelj, ne vemo, vemo pa, da je slednji prvega naznanil možem postave, ker ga je ta lopnil po glavi in telesno poškodoval. Ali se vihtenje pesti izplačalo, bo pretepač presodil, ko bo tehtal med osebnim zadovoljstvom in zneskom na plačilnem nalogu.

Znova imamo na Tepanju opravka s krajo goriva, a tokrat na nekoliko drugačen način. Voznik kamiona tujih registrskih oznak je gorivo natočil do zamaška, nato pa prestavil v prvo in odpeljal, ne da bi poravnal račun. Najbrž je domneval, da naši bencinski servisi nimajo nadzornih kamer. Da temu vendarle ni tako, dasiravno so kamere slabe ločljivosti, bo spoznal, ko bo seštel zneske za plačilo goriva, kazen in stroške.