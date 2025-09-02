KONJIŠKA KRONIKA Cestne neumnosti

Zadnji počitniški teden je bil tudi za konjiške policiste nekoliko mirnejši, čeprav odklonilnih pojavov ni manjkalo. Predvsem pa se je zaključek počitnic odrazil na cestah.

Rekorderja zadnjega avgustovskega tedna – vsaj če govorimo o tem, koliko ga je imel pod kapo, a je vseeno vozil – so ujeli v okolici Žič. Skupaj je spravil zavidljivih 1,16 miligramov, ker pa so v avtu bili sopotniki, bo svojo lahkomiselno avanturo najprej pojasnjeval tožilcem, nato še sodnikom.

Podobna, le nekoliko krajša pota, čakajo Konjičana, ki je sicer napihal pol manj, a še vedno dovolj, da bo zanj kakšno vprašanje imel tudi sodnik.

Povsem enako, čeprav z drugačnimi vzroki, čaka tistega voznika, ki je v soboto v Zrečah odpeljal s kraja nesreče, medtem ko je drugi udeleženec po pravilih počakal na patruljo.

Dan prej se vožnja s prekratko varnostno razdaljo ni obnesla niti Konjičanu, ki je v voznico treščil od zadaj. Na plačilnem nalogu je lahko prebral, koliko to stane.