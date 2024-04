KONJIŠKA KRONIKA Bingljal z drevesa, stroja od nikoder

Tudi v zadnjem tednu so pri delu konjiških policistov prednjačile prometne nesreče, a tokrat so med povzročitelji izrazito prevladovale voznice.

V Sv. Jerneju je voznica zapeljala s ceste. Policisti so ugotovili, da zato, ker je vozila po napačni strani, in so ji v roke potisnili plačilni nalog. Enak epilog je imela tudi zgodba v Tepanju, kjer se je voznica zaletela v avto pred seboj. Možje postave so ji svetovali, naj v prihodnje vendarle upošteva varnostno razdaljo. Morda bo pomagalo. Malce več občutka bi potrebovala tudi kršiteljica, ki se je na konjiškem parkirišču z avtom naslonila na drugo vozilo. Tudi ona je domov prinesla položnico, kaj si je ob tem mislil njen mož, pa je že druga zgodba.

Malce drugačne težave je imel občan na Zbelovski gori. Nanj sta se spravila znanca in mu na avtu razbila vzvratno ogledalo. Ker je v tem primeru jasno, za koga gre, z vnašanjem imen v kazensko ovadbo ne bo težav.

Enako bi lahko rekli tudi za pretep v Konjicah, kjer sta si občana skočila v lase. Eden je dobil buške, drugi pa kazensko ovadbo.

Omenimo še padalski in gospodarski pripetljaj. V soboto so na Konjiški gori nekateri zrli v krošnje dreves, s katerih je bingljal padalec. Gasilci so ga sneli, kako se je zapletel tja, pa bo pojasnjeval inšpektorju za letalski promet, če ga bo to sploh zanimalo.

Gotovo pa se bodo za goljufijo v Zrečah zanimali policisti. Domačin je znancu plačal dostavo delovnega stroja. Tega ni bilo od nikoder, znanec se na klice ni več oglašal, so se pa zato takoj oglasili policisti, ki že sestavljajo kazensko ovadbo.