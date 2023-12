KONJIŠKA KRONIKA Bežali so s prometnih nesreč in spet kolovratili po nogometnem igrišču

Kar s štirimi prometnimi nesrečami s pobegom so se konjiški policisti pečali zadnji teden. Najslabše se je končalo na Loški gori, ko je voznik najprej treščil v parkiran tovornjak, nato pa zapustil kraj nesreče. Kasneje so ga izsledili, zaradi poškodb je moral v bolnišnico, kjer pa je nato preminil. Policisti bodo na tožilstvo podali poročilo.

Nadaljujmo pri živalih. V Zlakovi in Lažah sta ju skupili srni. Obe sta nenadoma skočili pred avtomobila in voznikoma – če ne drugega – nanesli preglavice z zavarovalnico. Še kakšno težavo več je svojemu lastniku nakopal pes, ki je na Liptovski ugriznil mimoidočega in ga lažje ranil. Zdravniki so si vse zapisali, policisti pa bodo spisali odločbo o prekršku, ki bo tudi ustrezno valorizirana.

Še kaj več čaka vandale, ki so se v Spodnjih Stranicah spravili na spomenik frankolovskim žrtvam in nanj narisali rdečo zvezdo.

Policiste je poklical tudi lastnik zaparkiranega vozila na konjiškem Starem trgu. Patrulja na takšne oglede nikoli ne pride zaman, zato so kršitelju v žep potisnili plačilni nalog.

Roko v tujem žepu pa je imel nekdo, ki je v prodajalni konjiške avtobusne postaje občanu ukradel denarnico. Tudi o tem bodo kakšno več rekli tožilci, isto bo doletelo še neznanca, ki se je na spletu lažno predstavljal in od Konjičana pridobil podatke o kreditni kartici. Seveda mu je takoj tudi izpraznil bančni račun.

Rogla je eno večjih športnih središč, ni pa primerna prav za vse športe. Tako se je že drugič v tednu dni zgodilo, da so se po tamkajšnjem nogometnem igrišču podili z avtomobili. Nekaterim je pač težko dopovedati, da je površina namenjena nogometašem in ne voznikom. Morda jih bodo kaj spametovale odločbe o prekršku in zneski, ki jih bodo morali napisati na plačilne naloge.