KONJIŠKA KRONIKA Beračenje ali prostovoljni prispevki, zalezoval bivšo, grozil sokrajanu

S toplejšimi dnevi naraste število varnostnih dogodkov, kar so zaznali tudi konjiški policisti. Še posebej se to pozna na cestah. V policijskih beležnicah je pristalo šest prometnih nesreč, od tega kar štiri z udeležbo divjadi, ki zdaj vse pogosteje skače čez vozišča. Bilo pa je tudi pet primerov poškodovanja tuje stvari.

V Zrečah jo je z ostrim predmetom skupil osebni avtomobil, v Konjicah pa vhodna vrata javnega objekta. V obeh primerih je škode za 500 evrov. Le okoli sto evrov imata škode lastnika avtomobila v Ločah in kolesa v Dobravi, ki sta tudi bili žrtvi vandalov, precej višja pa je na stanovanjski hiši v Zrečah, kjer bodo za popravilo razbitih oken potrebovali poldrugega tisočaka.

Policisti so morali pohiteti tudi v Vitanje. Tam so se zadrževali tujci, ki so beračili oziroma zbirali prostovoljne prispevke. A prepoznate v tem kakšno razliko?

Na vrata policijske postaje je potrkala Konjičanka, ki ji nekdanji partner menda ne da miru in ji je stalno za petami. Bojda zato, ker ga zanima, kaj počne. Da pa se tega ne počenja, so mu razložili možje postave, kasneje mu bodo tudi tožilci.

Zelo podobno velja tudi za konjiškega razgrajača, ki ga je imel malo pod kapo, pa je na domačem naslovu še malo grozil drugemu Konjičanu. Ko so prišli še tretji, tokrat policisti, se ni prav nič umiril, pa so ga odpeljali s seboj, počakali, da se je streznil, nato pa mu v miru pojasnili, kakšne bodo posledice.

Pa končajmo z neznanim nedeljskim vlomilcem, ki je vlomil v hišo na območju Žič, jo pregledal, odnesel pa nič. Po nepotrebnem je izgubljal prosti čas in to se mu bo zgodilo še takrat, ko bo pred pristojnimi pojasnjeval svoje početje.