KONJIŠKA KRONIKA Avto na Mestnem trgu spremenil podobo

Za konjiškimi policisti je znova eden mirnejši tednov, ko niso beležili varnostno odstopajočih dogodkov. Povsem križem rok tudi niso stali.

V prostore policijske postaje je planil občan in hitel razlagati, da je svoj avto parkiral na Mestnem trgu in vozilo je bilo takšno, kot mora biti. Ko se je vrnil, so se stvari spremenile, kajti avto ni več izgledal tako lepo, kot še malo prej. Neznani silak ga je poškodoval, kot so ugotovili, s silo telesa. Brez uporabe sile mu bodo pristojni vročili kazensko ovadbo, ko ga bodo izsledili.

V Vitanju imajo veliko garaž in v eno teh je vlomil neznani ljubitelj tehničnih predmetov. Oprtal si je kosilnico, starinski radio in še nekaj, kar je lahko nesel. Policisti so vse zapisali, nekaj dela bo še s pisanjem kazenske ovadbe, ko pa jim bo vlomilec padel v roke, si bodo vpisali še kljukico in zaključili primer.

In še športnimi dogodki. Takoj povejmo, da ni bilo nobenih izgredov. Policisti so varovali Konjiški maraton in si v miru lahko ogledovali najboljše rekreativne tekače, pa tudi pokalni poraz domačega drugoligaša z državnimi prvaki iz Celja so vsi vzeli kot pričakovanega oziroma samoumevnega. Navsezadnje pa državni nogometni prvak – kdorkoli že to je – ne zaide prav pogosto v mesto cvetja in vina.