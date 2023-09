Konjiška kronika: Pozabljen denar in poplavljen avto

Pozabljen denar in poplavljen avto

Piše: Primož Škerl

Minuli vikend bo v slabem spominu ostal vozniku osebnega avtomobila, ki so ga policisti pri kontroli prometa v Blatu pri Konjicah zasačili z 1,22 miligramov alkohola pod kapo. Takoj so mu odvzeli vozniško in mu prepovedali vožnjo, vse druge okoliščine bo pojasnjeval na sodišču.

Znova smo pri pozabljivosti, ki pa se tokrat ni srečno končala. Občan je v reži bankomata pozabil gotovino. Ko se je to spomnil, se je vrnil, toda denar, z njim pa tudi najditelj, sta izginila. K sreči imajo bankomati nadzorne kamere, žal pa so ti posnetki pogosto zelo slabe ločljivosti. Oškodovanec lahko še upa, da bo najditelja zgrizla vest.

Podoben pripetljaj je istega dne imel gost v konjiškem gostinskem lokalu. Njegov nahrbtnik je tam dobil noge, z njim pa tudi denarnica z dokumenti in gotovino. Nemara pa je nekdo od gostov le opazil dolgoprstneža in bo pomagal policistom.

Še smo pri pogrešanih predmetih, tokrat pri ključih. Na vrata policije je potrkal Konjičan in povedal, da je izgubil šop svojih ključev. Najditelja naproša, naj mu jih vrne, a verjetno bo za uspešno iskanje treba uporabiti tudi katerega od družabnih omrežij. Z njim gre dostikrat hitreje.

Eden od razlogov, zakaj se mnogi rajše odločijo za nakup novega avtomobila, je tudi v tem, da je tveganje, da bi nas kdo naplahtal, bistveno manjše. To je okusila Konjičanka, ki je nič hudega sluteč kupila neregistriran avto, za katerega je prejšnji lastnik zatrjeval, da mu prav nič ne manjka. Ko se je zapeljala do mehanika, ji je ta še povedal, da je vozilo tudi plavalo, najbrž v zadnji povodnji. Dokumentacijo imajo zdaj na mizi policisti.

Pri odcepu za zreško pokopališče se je tistega dne močno kadilo, možje postave so dobili obvestilo, da nekdo najbrž kuri travo, drugi pa zato težko dihajo. Zapeljali so se do kurišča in videli, da je občan res zakuril travo, pa še odpadno vejevje in trnje. Videli so tudi, da ta primer ni za njih in so ga odstopili drugemu prekrškovnemu organu.