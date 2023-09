Konjiška kronika: na delu divji lovci

Policisti na Konjiškem so zadnji teden obravnavali tudi nesreči z udeležbo otrok. Na Stranicah je otrok s kolesom trčil v osebni avto in se lažje ranil, v Starih Slemenah pa sta se otroka telesno poškodovala pri vožnji s štirikolesnikom, ki se je na travniku prevrnil.

Med številnimi drugimi dogodki začnimo z nekaj novitetami. Na območju Male gore nad Vitanjem so prijavili primer nezakonitega lova. Nekdo je ustrelil srninega mladiča in gmotno oškodoval tamkajšnjo lovsko družino. Ko ga bodo prijeli, se mu ne piše nič dobrega. Na vrata konjiške policijske postaje je potrkalo več občanov z enakim problemom – nekdo je v njihovem imenu s Telekomom Slovenije sklenil pogodbo in jih tako oškodoval. V kategorijo goljufije sodi tudi primer iz Loč, ko je neznanec pri prodaji avtomobila opetnajstil kupca. Zakaj je to storil, je že povedal policistom, kmalu bo to zanimalo tudi tožilce in sodnike. Enaka pot čaka spletnega izsiljevalca, ki je preko portala izsiljeval denar.

Poglejmo še na ulice. Vinjena Konjičana sta se sredi mesta vedla zelo neprimerno in ker se očitno nista nameravala ustaviti, so ju vtaknili v prostore za pridržanje, kjer je povsem vseeno, kako sta se obnašala. Če ne drugega, ju je streznil plačilni nalog, ki sta ga dobila ob odhodu. To je doletelo tudi enega od protagonistov sosedskega spora v okolici Vitanja, najbrž tistega, ki je bil bolj nesramen in bolj glasen.

V Konjicah je neznani šofer tovornjaka poškodoval panelno ograjo. Vprašanje, če je to sploh opazil, v vsakem primeru je vožnjo nadaljeval. Če ga bodo ujeli, bo plačal kazen in kajpak tudi stroške popravila.

Še so pošteni ljudje, takšni, ki na policijske postaje prinašajo denarnice, tudi če je v njih gotovina. Nejeverneži bi porekli, da v listnici gotovo ni bilo veliko denarja, a tudi če je res, najditelja gotovo preveva zelo dober občutek.