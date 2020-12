Konjiška knjižnica podarja vrečke presenečenja

Zaradi epidemije novega koronavirusa v Splošni knjižnici Slovenske Konjice letos niso mogli izvesti tradicionalnih decembrskih ustvarjalnih prazničnih delavnic.

Zato so se odločili, da bodo ustvarjalni navdih prenesli v domove članov knjižnice. Kot je povedala vodja knjižnice Ana Miličevič, so zanje pripravili svojevrstno darilo. »Pripravili smo vrečke ustvarjalna presenečenja, v katerih bodo uporabniki našli navodila in materiale za izdelavo unikatnega pravljičnega okraska. Vrečke presenečanja so namenjene družinam, v katerih je vsaj en včlanjen v konjiško knjižnico. Darilo je uporabno tako za odrasle kot otroke,« je še pojasnila vodja knjižnice.

Darilna vrečke presenečena lahko člani knjižnice prevzamejo tako v matični knjižnici v Slovenskih Konjicah, kot tudi v njenih enotah v Ločah, Zrečah in Vitanju.