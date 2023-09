Konjiška Glasbena šola v šolsko leto s 340 učenci in nekaj logističnimi težavami

Paleta instrumentov, ki jih učijo na Glasbeni šoli Slovenske Konjice, oz. bolje rečeno vseh njihovih programov je zelo pestra. V šolsko leto 2023/2024 so vstopili s 340 vpisanimi otroki, kar je malo več kot lani. Novincev je letos 54 pri instrumentih in petju, 9 pri programu Plesna pripravnica in 18 pri Predšolski glasbeni vzgoji ter Glasbeni pripravnici.

Ravnatelj konjiške glasbene šole Branimir Klevže pravi, da imajo učiteljev trenutno dovolj. Njihove programe izvaja skupno 28 učiteljev v različnih deležih zaposlitve, imajo pa tudi 5 delavcev tehničnega osebja. Se pa trenutno spopadajo z nekaj logističnimi in prostorskimi težavami ker prenavljajo najstarejši del Osnovne šole Pod goro, zaradi katere so brez tretjine učilnic na matični šoli. Podrobneje o delovanju konjiške Glasbene šole pa danes tudi v lokalnem časopisu NOVICE. (Jure Mernik)

