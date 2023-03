Konjiška Dravinja se bo v boj za točke podala z zamikom

Konec tega tedna bodo s spomladanskim delom prvenstva začeli nogometaši, ki nastopajo v 3. slovenski ligi – vzhod. Z zamikom pa bodo v lov na nove točke krenili jesenski prvaki – igralci konjiške Dravinje. Ekipa Posavje Krško, s katero bi se morali srečati v 15. krogu, je namreč izstopila iz tekmovanja. Prva ligaška tekma tako Konjičane čaka 18. marca v Dravogradu. Sicer pa so varovanci Damjana Flisa v tem zimskem pripravljalnem obdobju odigrali dvanajst tekem, šest so jih dobili, pet izgubili in enkrat igrali neodločeno. Nazadnje so proti ligaškim konkurentom iz Brežic igrali 1:1, jutri pa jih na Dobravi čaka zadnji test, in sicer proti sosedom iz Zreč.

Obstoječemu jedru konjiške ekipe sta se med pripravami priključila dva nogometaša. Mateo Koščak je prišel iz 3. hrvaške lige, kjer je nazadnje igral za NK Mladost Zabok. Sicer pa ima z izjemo selekcije U13 za sabo celotno nogometno šolo zagrebškega Dinama. Pod vodstvom zdajšnjega trenerja Maribora Damirja Krznarja je med drugim igral tudi za drugo ekipo Dinama v 2. hrvaški ligi. Drugi novinec je Klemen Kozjak, ki je nazadnje igral za NK Koroška Dravograd. (Jure Mernik)

Foto: Facebook ND Dravinja in Danilo Vezjak, SNportal

