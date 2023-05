Konjiška Dravinja prvak 3. lige – vzhod in novi drugoligaš!

Pred zadnjim krogom tekmovanja v 3. slovenski nogometni ligi – vzhod sta bili v igri za napredovanje v 2. slovensko ligo konjiška Dravinja in ptujska Drava. Konjičani so imeli dve točki prednosti, a so morali za potrditev napredovanja v višji rang tekmovanja premagati Videm. Drava je namreč bila prepričljivo (5:0) boljša od Šmartnega 1928, od Konjičanov pa je bila v sezoni 2022/2023 tudi boljša na medsebojnih tekmah.

Igralci Dravinje so torej o svoji usodi odločali sami in na domači Dobravi so uspeli. Pred uradno 600 gledalci so tekmeca dolgo lomili, ‘zlomili’ pa v 66. minuti, ko je edini zadetek na tekmi dosegel Žan Ramšak. Do konca tekme so domačini imeli še nekaj priložnosti, da bi z morebitnim drugim zadetkom tekmo mirneje pripeljali do konca. Tudi Videmčani pa so nekajkrat zagrozili, a jim veselja domačih navijačev in nogometašev ni uspelo pokvariti. Več – z izjavama predsednika ND Dravinja Gorana Furmana in trenerja Damjana Flisa, v četrtek v tiskani izdaji lokalnega časopisa NOVICE. (Jure Mernik)

1 od 22