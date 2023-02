Konjičanom ob letošnjem slovenskem kulturnem prazniku tri priznanja

Osrednja konjiška občinska prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku bo v ponedeljek, 6. februarja. Tokrat bodo akademijo znova pripravili v Domu kulture Slovenske Konjice, znano pa je že, kdo bodo letošnji občinski nagrajenci.

V Slovenskih Konjicah bo priznanje za dolgoletno vsestransko umetniško ustvarjanje prejel Franjo Funkelj. Za dolgoletno in izjemno uspešno likovno ustvarjanje, mentorstvo in prispevek likovni umetnosti ter kulturni dediščini naših krajev bodo nagradili Milana Lamovca – Didija. Tretje priznanje pa bo šlo Godbi na pihala Slovenske Konjice, in sicer za dolgoletno izjemno uspešno delo in dolgoletno tradicijo božično-novoletnih koncertov. Več o prejemnikih priznanj danes v lokalnem časopisu NOVICE. (Jure Mernik)

Foto: arhiv NOVIC

