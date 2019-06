Konjičanka navdušila Konjičane

Serijo brezplačnih koncertov Poletnice v konjiškem starem mestnem jedru je začela domačinka Maja Založnik. In navdušila. Kljub temu, da je nastop pred domačim občinstvom za mnoge glasbenike največji izziv, je sodeč po številnih aplavzih Maja na domačem odru vedno dobrodošla. Mlada in nadarjena Konjičanka je že nekaj let na glasbeni sceni, njeni nastopi so suvereni. S svojevrstnim vokalom se je izkazala na različnih glasbenih izborih in oddajah, najbolj odmevno je bilo njeno sodelovanje na nemškem The Voice, kjer se je v ostri konkurenci uvrstila zelo visoko.

Na koncertih pa se Maja Založnik predstavlja tudi z avtorskimi skladbami. S srbsko glasbeno skupino Moonshine pripravlja nov avtorski projekt. Nastop na sobotnih Poletnicah sodi v sklop njihove letošnje promocijske turneje. Koncert je glasbenim sladokuscem podarila Občina Slovenske Konjice ob občinskem prazniku.

Izvajali so popularne pop in rock priredbe, od poskočnih hitov do romantičnih šlagerjev, zasedba pa je predstavila tudi nekaj izbranih avtorskih skladb iz nove plošče. Konjiško staro mestno jedro so zapolnili številni glasbeni sladokusci. (Nekaj foto utrinkov v spodnji galeriji; foto: M. Nareks)