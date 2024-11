Konjičanka Ksenija Klampfer naj bi znova postala ministrica. Ob robu srečanja koalicije je podpredsednik vlade Matej Arčon dejal, da naj bi jo premier Robert Golob predlagal za ministrico za digitalno preobrazbo. Klampferjeva je zadnji dve leti in pol generalna sekretarka na tem ministrstvu, v vladi Marjana Šarca pa je že bila ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Klampferjeva je bila med drugim tudi že načelnica Upravne enote Maribor in konjiška občinska svetnica.