Konjičanka Kira na hrvaškem Supertalentu pripravila vrhunsko predstavo

V polfinalu hrvaškega Supertalenta je včeraj nastopila 17-letna konjičanka Kira Štruc-Jurički. Že na avdicijskem nastopu je na noge spravila gledalce in navdušila strokovno komisijo. Spomnimo, stroga Martina Tomčić je že takrat povedala, da ima Kira mnogo lepši glas od svetovno znane Adele, Fabijan Pavao Medvešek je takrat med drugim Kiri dejal, naj verjame vase in v svoj glas,saj to, kar dela, dela »maestralno«. Maja Šuput je bila prepričana, da bo Kira postala »prava popolnost«.

Kira je besede članov komisije očitno vzela zares in v polfinalu pripravila vrhunsko predstavo. Svetovni hit Charlia Putha in Meghan Trainor je odpela odlično, k petju pa dodala tudi plesno koreografijo in komisijo ter publiko povsem šokirala.

Že voditelja sta Kirin nastop ocenila kot odličen, menila sta, da je dobro združila petje in scenski nastop.

Vsi štirje člani komisije so Kiro zasipali s pohvalami. »To, kar tebe čaka v življenju, je noro,« je Kiri povedal Fabijan Pavao Medvešek in menil, da lahko Kira odpoje praktično vse in se še enkrat prepričal o Kirini mladosti. »17 let. To je to,« je zaključil Fabijan.

Za Davorja Bilmana je bil Kirin nastop šolski primer, kako bi morali kandidati napredovati od avdicije do polfinala. »Že na avdiciji si imela glas, zdaj pa si postala oseba, ki verjame, da to zares ima, in to se vidi,« so bile besede Davorja Bilmana.

Podobno zgovoren je bil ženski del komisije. Maja Šuput je Kiro spomnila na tremo, ki jo je imela na avdiciji in Kira ji je hudomušno odvrnila, da je tremo tam tudi pustila. »Tvoja neobremenjenost, brez vsakega krča ali agresije, da bi nekaj odpela, to kar samo gre iz tebe in vsak ton je je plaval tako lepo in tako natančno, čudovito« je menila Maja Šuput.

»Imaš tako zelo specifičen vokal, zdaj pa si ponudila tudi pravo scensko prepotenco in to je povsem druga Kira od tiste na avdiciji,« pa je svoj komentar začela Martina Tomčić, ki si je izborila, da je lahko prva komentirala Kirin nastop. »Ko želiš biti v čevljih izvajalca, potem je izvajalec svoje delo opravil odlično,« je še zaključila Tomčićeva in dodala, da si je ob Kirinem nastopu tudi sama želela stati na odru.

Ob razglasitvi rezultatov je sicer nastalo kar nekaj zmede, o kateri poročajo tudi gledalci, ki so bili v živo prisotni. Voditelji in komisija so razmišljali o tem, kako bi lahko v finale poslali štiri kandidate, saj so bili enotni, da si Kira vsekakor zasluži finale. Pravila tega niso dopuščala in »produkcijska kombinatorika«, kot so dogajanje poimenovali nekateri gledalci, se ni izšla Kiri v prid. Za nekatere najstrožja žirantka Martina je dala jasno vedeti, da se s to odločitvijo nikakor ne strinja in da je to najtežja odločitev, ki so jo kdaj sprejeli.

Kira je bila z razpletom najprej razočarana, a z nastopom zelo zadovoljna. Že v intervjuju je povedala, da je od sebe dala vse, da je navdušena nad komentarji komisije, saj so bili čudoviti, navdušena nad tem, da jo je komisija podprla, da pa razume stil tovrstnih oddaj in se s tem zavedanjem zadovoljna vrača domov.

Poglejte si Kirin nastop v polfinalu hrvaškega Supertalenta: