Konjičanka Jerneja Menzinger glavna nagrajenka Ex-tempora Ptuj Karneval, odkupna nagrada Tini Konec

Na Ptuju so odprli razstavo in podelili nagrade 15. mednarodne likovne nagrade Ex-tempore Ptuj Karneval. Glavno nagrado, grand prix, so podelili Konjičanki Jerneji Menzinger.

“Kakovost likovnih del raste iz leta v leto. Letos je bilo kar zelo težko izbrati zmagovalce. Veliko je bilo tistih, ki so imeli na koncu enako število točk. Glede zmagovalca ni bilo dvoma, tako da je prva nagrada šla Jerneji Mencinger, dve odkupni nagradi Mestne občine Ptuj pa Tini Konec in Hani Nekrep,” je dejal strokovni vodja ex-tempora Jernej Forbici.

Jerneja Menzinger zadnje leto dni živi v Slovenskih Konjicah, kjer sicer že šest let poučuje likovni pouk na konjiški Osnovni šoli Ob Dravinji. Pred tem je živela v Celju.

Tina Konec prav tako prihaja s Konjiškega, med nagrajenci ex-tempora pa je tudi njen oče Jani Konec, ki je prejel priznanje strokovne žirije.

Skupaj je na ptujskem ex-temporu letos sodelovalo 144 umetnic in umetnikov. (N. K., Foto: Mestna občina Ptuj, Ex-tempore Ptuj Festival)

