Konjičanka iz šopkov ustvarja trajne stenske umetnine

Katarina Arzenšek v svojem Bloom Studiu iz šopkov in drugega cvetja ustvarja zanimive stenske dekoracije, ki so prave umetnine. Šopek razstavi, cvetje in zelenje s stiskanjem posuši in nato v želeni postavitvi uokviri.

Katarina Arzenšek, Šentjurčanka, ki se je pred dvema letoma preselila v Slovenske Konjice, pove, da je bila že od nekdaj ustvarjalna. Ko sta se s fantom preselila v novo stanovanje v Slovenskih Konjicah, je začela razmišljati, kako bi popestrila prazne bele stene. Razmišljanje jo je spodbudilo k raziskovanju in začela je izdelovati uokvirjene izdelke iz šopkov in različnega cvetja.

Ko se je začela poglabljati v umetnost sušenja rož s stiskanjem, je ugotovila, da tovrstnih izdelkov na našem trgu še ni dosti, zato je ustvarjalnost združila tudi s poslom. Ob redni službi je odprla popoldansko obrt. Zadnje leto ustvarja pod imenom Bloom Studio.

Pri postopku ohranjanja cvetja je najpomembneje, da se izdelave loti pravočasno, ko je cvetje še čim bolj sveže.

Šopek razstavi in sestavi v ‘sliko’

Ko prejme šopek, ga najprej razstavi. Pri tem se trudi, da večino cvetlic ohrani v celoti in če je le mogoče, ne razstavlja posameznih cvetnih listov. Tak postopek je sicer daljši in terja dobršno mero natančnosti, a daje bolj pristen končni rezultat. Cvetje vstavi v posebno prešo, kjer se počasi izloča voda. Postopek je dolgotrajen, saj proces stiskanja oziroma sušenja traja tudi do osem tednov.

Pri delu ne uporablja nobenih kemičnih preparatov ali umetnih snovi. Katarina poudari, da je postopek sušenja povsem naraven, zato tudi traja toliko časa. Ko je cvetje naposled stisnjeno in posušeno, ga začne sestavljati v želeno obliko, posamezne cvetlice in zelenje nalepi na steklo, izdelek uokviri in zaščiti z UV steklom.

(NK; Foto: Bloom Studio)