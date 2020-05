Konjičanka Ana Miličevič: “Dotik in vonj knjige sta nenadomestljiva”

Ana Miličevič je nova vodja Splošne knjižnice Slovenske Konjice. Je tista bibliotekarka, ki verjame, da bo tiskana knjiga kljub dobi digitalizacije preživela.

Ana, katero knjigo berete trenutno? Jo priporočate tudi nam?

Nikoli nimam doma samo ene knjige. Na nočni omarici so vedno vsaj tri, popolnoma različnih žanrov. Po kateri posežem pa je odvisno od tega, kakšen dan je za mano. Najraje imam knjige s področja duhovnosti, pa tudi kriminalne, zgodovinske in splošne romane. Včeraj mi je pred spanjem delal družbo roman Papir, kamen, škarje, avtorja Toma Podstenška. Priporočam.

Bo tiskana knjiga, kljub razvijajoči se tehnologiji, ki nam omogoča prebiranje najrazličnejših vsebin na klik, vendarle preživela?

Res je, da digitalna doba počasi, a vztrajno prinaša nov, vzporeden način branja tudi k nam. A v knjižnici ugotavljamo, da so bralci še vedno zvesti tiskani knjigi. To me navdaja z občutkom, da e-knjiga ne bo tako hitro zamenjala papirnate. Če sploh. Človeška navezanost na tiskano knjigo je čustvena in trajna. Listanje strani, dotik in vonj knjige se zdijo nenadomestljivi. In še eno dejstvo ne gre prezreti. Zelo majhen odstotek ljudi je pripravljen celo knjigo prebrati na kateri izmed pametnih naprav.

Zakaj ste izbrali poklic bibliotekarke?

Poklic je izbral mene. In tako je zadnjih 15 let, odkar sem zaposlena v konjiški knjižnici.

Zaradi epidemije je bila knjižnica kar nekaj tednov zaprta. Ob vnovičnem odprtju pa ste uvedli poseben režim. Kakšen je? Kako se obiskovalci odzivajo nanj?

Knjižnica je po prilagojenem načinu uporabnikom za izposojo na voljo že zadnje tri tedne. V zadnjem tednu je možno tudi vračilo izposojenih knjig. Da bi zaščitili uporabnike in zaposlene, smo način izposoje, vračilo in odpiralni čas knjižnic prilagodili trenutnim razmeram. To pomeni, da obiskovalci knjig še nekaj časa žal ne bodo mogli sami med knjižne police.

Kaj konjiška knjižnica danes nudi obiskovalcem oziroma ljubiteljem branja?

Splošna knjižnica Slovenske Konjice, ki ima svoje enote v Ločah, Zrečah in Vitanju, nudi v izposojo več kot 100.000 enot knjižničnega gradiva, prav tako več kot 80 naslovov revij in časopisov. Poleg osnovne dejavnosti, kot je izposoja gradiva, pripravljamo še obknjižnične dejavnosti, ki jih letno obišče več kot 18.000 obiskovalcev. S kakovostnim izborom gradiva in organizacijo dogodkov se strokovni delavci, zadolženi za posamezna področja, trudimo zadostiti pričakovanjem čim širšega kroga obiskovalcev.

Med ljudmi na širšem Konjiškem so zelo priljubljene Čajanke, ki jih organizirate že nekaj sezon. Kaj je njihovo poslanstvo? Koga vabite? Zakaj menite, da so tako dobro obiskane?

Knjižne čajanke so res dobro obiskane, zato so postale priljubljena stalnica obknjižničnih dogodkov. Čajanke potekajo enkrat do dvakrat mesečno, v sezonah od januarja do aprila in od oktobra do decembra. Obravnavamo zanimive, aktualne vsebine, z zanimivim gosti. Prihajajo iz različnih koncev Slovenije. V sklopu Čajank se tako vrtijo pogovorni večeri, potopisi, pravljice za odrasle, literarni dogodki, festivali… Dobro obiskanost pripisujemo predvsem raznovrstnemu in kakovostnemu izboru gostov. Zato ne preseneča, da omenjeni dogodki privabijo tudi obiskovalce iz drugih občin, ne le konjiške.

(V celoti si intervju preberite v lokalnem časopisu NOVICE)