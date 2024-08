Konjičanka Ajša Sivka bo kariero nadaljevala v Franciji

Nova postaja v košarkarski karieri Ajše Sivka bo Francija. Konjičanka se iz italijanske ekipe Berretta Familia Schio seli v klub Tarbes Gespe Bigorre. Gre za moštvo, ki je v zadnji sezoni igralo v polfinalu francoskega prvenstva.

Ajša Sivka je že igrala v Franciji. Po odhodu iz domačih Slovenskih Konjic je namreč najprej odšla v Tony Parker Adéquat Academy, nekakšno podružnico Asvela, nato pa se preselila v Italijo. Med drugim se lahko šele 18-letna košarkarica že pohvali z osvojenim tretjim mestom v evroligi in naslovom v italijanskem prvenstvu. Na različnih prvenstvih mlajših kategorij so jo izbrali za najkoristnejšo igralko, tudi na lanskem evropskem prvenstvu do 18 let, ko so Slovenke osvojile zlato medaljo. Letos so jo izbrali v ekipo sveta vzhajajočih zvezd, ki se je v Portlandu pomerila z ameriško zasedbo. Je pa tudi že stalna članica slovenske članske reprezentance. (Jure Mernik)

Foto: FIBA