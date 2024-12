Konjičani zadovoljni s svojo predstavitvijo na Slovenskem knjižnem sejmu

40. Slovenski knjižni sejem, kjer so se Slovenske Konjice predstavljale kot mesto v gosteh, je bil za Konjiško uspešen, ocenjujejo organizatorji.

V nedeljo so na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani zaprli 40. Slovenski knjižni sejem, kjer so se v letu, ko bi Ivan Minatti praznoval 100 let, kot mesto v gosteh predstavljale Slovenske Konjice.

Po oceni vodje knjižnice Slovenske Konjice Ane Miličevič, ki je s kolegi prevzela organizacijo programskega in stojničnega dela, je bil za Konjice in Konjičane uspešen.

Slovenske Konjice so vse sejemske dni predstavljali na stojnici, z enotno grafično podobo, kjer so obiskovalci pridobili vse informacije o Minattiju, Konjicah in drugem, ob tem pa okušali Minattijevo kavo. Pripravili so tudi sedem literarnih dogodkov.

»40. Slovenski knjižni sejem je zaključen, vtisi pa skoraj neopisljivi. Izkušnja je mesto Slovenske Konjice z debelo črto zarisala na literarni in turistični zemljevid Slovenije. Predstavili smo se na najboljši možen način, verjeli v uspeh in ga na koncu zagotovo tudi dosegli. S ponosom lahko povemo, da je projekt Mesto v gosteh uspel,« je med drugim povedala Ana Miličevič.

