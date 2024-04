Konjičani z Jurjevanjem lovili znak kakovosti Okusi Rogle

Jurjevanje v Slovenskih Konjicah je letos budno spremljala tričlanska strokovna komisija, saj si organizatorji želijo za ta tradicionalni dogodek pridobiti znak kakovosti Okusi Rogle za gastronomsko prireditev v Turistični destinaciji Rogla–Pohorje. »Proti koncu dogodka smo imeli s člani komisije evalvacijo in dogodek kot celoto so zelo pohvalili, tako da menimo, da nam je uspelo,« je povedala vodja konjiškega TIC-a Tjaša Kangler.

Nedeljsko dogajanje v starem mestnem jedru so začinili z 8. Jurijevim festivalom kulinarike in rokodelstva. Sicer pa so se tudi letos predstavili številni nastopajoči in praktično za vsakega obiskovalca se je našlo kaj zanimivega.

