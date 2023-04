Konjičani so razglasili najboljše športnike. Kdo so?

Teniška igralka Tamara Zidanšek in nogometaš Žan Vipotnik sta najboljša športnika konjiške občine za leto 2022. Zidanškova je lani še peto sezono zapored končala med ‘top 100’ igralkami na svetu. Na grand slamih se je med posameznicami dvakrat uvrstila v tretji krog (Melbourne in Pariz). Na WTA turnirjih pa je osvojila eno lovoriko, in sicer na travi v nizozemskem mestu s-Hertogenbosch, kjer je bila v igri dvojic najboljša v paru z Avstralko Ellen Perez. Vipotnik blesti v dresu Maribora, pri katerem se je uveljavil že v mlajših selekcijah, zdaj pa postal eden ključnih mož prve ekipe. Trenutno je najboljši strelec Prve lige Telemach. Nihče od njiju se današnje prireditve ni mogel udeležiti, zato so priznanja prevzeli njuni starši.

Med športnimi ekipami so bile znova najboljše članice Ženskega košarkarskega kluba Pro-Bit Konjice in med moškimi člani Nogometnega društva Dravinja. Skupaj so podelili kar 174 priznanj, imena vseh prejemnikov bodo objavljena v lokalnem časopisu NOVICE naslednji teden. (Jure Mernik)

