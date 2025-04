Konjičani pred meseci papežu Frančišku podarili potico

Svet se poslavlja od papeža Frančiška, ki je bil eden najbolj priljubljenih papežev v novejši zgodovini, mnogi pa v tem času obujajo spomine na srečanja z njim.

Med njimi so tudi nekateri Konjičani. Konec lanskega leta so na povabilo kneza Mariana Huga von Windisgreatza obiskali Vatikan in nekateri med njimi so se imeli priložnost tudi srečati s papežem.

Knez namreč v Vatikanu opravlja častno službo papeževega komornika, kar pomeni, da skrbi za ceremonialne dolžnosti in pomembne protokolarne naloge pri papeških dogodkih.

Prinesli so mu potico

Vrhunec popotovanja v Vatikan je bilo srečanje s papežem Frančiškom na splošni avdienci in osebno srečanje štirih udeležencev romanja s papežem.

V množici več kot osem tisoč obiskovalcev z vsega sveta je papež od Konjičanov sprejel prav posebno darilo – pravo slovensko potico. Papež se je darila izredno razveselil, saj je potico dobro poznal še iz časa, ko je živel v Argentini, kjer jo je spoznal preko tam živečih Slovencev, so poročali po obisku.

Izlet je koordiniral Jure Levart, za duhovno spremljavo pa je poskrbel konjiški arhidiakon Jože Vogrin. Pred baziliko sv. Petra v Rimu je romanje dobilo še poseben slovenski pečat, saj je odmevala harmonika in slovenska pesem. Posebej ganljiv je bil trenutek, ko so zaigrali in zapeli konjiški valček Ob vznožju zelene Konjiške gore, ki je med mimoidočo množico požel močan aplavz.

(Vir: lokalni časopis NOVICE)