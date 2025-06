Konjičani podelili občinske grbe, nagrado občine in priznanji župana

S svečano sejo občinskega sveta in podelitvijo občinskih grbov so končali Konjiške dneve 2025. Tradicionalna prireditev je bila prvič v Žički kartuziji, in sicer ob njeni 860-letnici.

Zlati občinski grb je letos prejela Kmetijsko gozdarska zadruga Slovenske Konjice, srebrnega Milan Lamovec – Didi, bronastega Mateja Rebernak. Nagrada Občine je šla Gasilski zvezi Slovenske Konjice, priznanji župana pa Hedi Vidmar Šalamon in Ivanu Mehletu.

Slavnostni govornik je bil konjiški župan Darko Ratajc. V kulturnem delu programa pa so se predstavili igralec Blaž Šef v vlogi menihov iz Žičke kartuzije ter Ana Birsa Krušec (kljunasta flavta) in Urban Klančar (kljunasta flavta in čembalo). Več kmalu v tiskani izdaji lokalnega časopisa NOVICE. (Jure Mernik)

