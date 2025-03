Otroško pustno rajanje s povorko so v Slovenskih Konjicah pod okriljem domačega Društva prijateljev mladine, tradicionalno pripravili na pustni torek. Maske, ki so odganjale zimo, čeprav je bilo na začetku dogodka že prav pomladno toplo, so se zbrale na Mestnem trgu in se med drugim v povorki, ki jo je vodila bobnarka, sprehodile tudi po Starem trgu. Prišli so tudi kurenti, organizatorji pa so poskrbeli, da so maske dobile še krofe in čaj.

