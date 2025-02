Konjičani kulturnikom podelili tri priznanja

Konjičani so letošnjo akademijo ob slovenskem kulturnem prazniku posvetili življenju in delu Adelme von Vay. Letos namreč mineva 100 let od njene smrti. Kulturni program so pripravili dijaki Gimnazije Slovenske Konjice, pod idejno zasnovo in režijo pa se je podpisala Aleksandra Boldin. Slavnostni govornik je bil dirigent konjiških godbenikov Tadej Drobne.

Kdo so nagrajenci? Priznanje za predanost k ohranjanju glasbene dediščine, umetniške, pedagoške dosežke in aktivno vključevanje v kulturno življenje naše občine je prejela Andreja Obrul. Za fotografsko in dokumentarno delo ter ohranjanje vizualne kulturne dediščine Slovenskih Konjic so nagradili Mateja Nareksa. Tretje priznanje pa je za projekt ‘Kul klub’ prejel Mladinski center Dravinjske doline (MCDD), in sicer za uspešne, inovativne pristope za kulturno udejstvovanje mladih in prispevek k trajnostnemu razvoju kulturnih vsebin v Dravinjski dolini. Priznanja sta sicer podelila župan Darko Ratajc in direktorica Splošne knjižnice Slovenske Konjice Renata Klančnik. Več v naslednji številki lokalnega časopisa NOVICE.



