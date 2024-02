Konjičani kulturnikom podelili tri priznanja

Osrednjo konjiško občinsko prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku so znova pripravili v Domu kulture Slovenske Konjice. Na svečani akademiji so podelili tudi tri priznanja. Za izjemno delo in uspehe na področju prevajanja in literarnega ustvarjanja ga je prejela Alexandra Natalie Zaleznik. Za izjemno vsestransko umetniško ustvarjanje in uspehe na področju gledališke igre, režije in fotografije so nagradili Karmen Kukovič. Tretje priznanje pa je šlo ekipi Poharske komedije Je kir ke riku?, in sicer za ohranjanje in popularizacijo pohorskega narečja in izjemno gledanost filmskega prvenca domačih ustvarjalcev.

Priznanja sta izročila župan Darko Ratajc in direktorica Javnega zavoda Splošna knjižnica Slovenske Konjice Renata Klančnik, slavnostna govornica pa je bila tokrat domačinka, učiteljica petja Andreja Obrul. Več o nagrajencih in prireditvi v naslednjih številkah lokalnega časopisa NOVICE. (Jure mernik)

