Konjičani brez golf vadbišča, a z dvema državnima prvakoma

Igralci golfa so v Slovenskih Konjicah trenutno brez vadbišča. S tem je tudi delovanje Golf kluba Zlati grič že kakšno leto omejeno oz. oteženo. So pa danes vidni rezultati dobrega dela v preteklosti in tudi trener v konjiškem klubu Jani Šribar je poudaril, da so imeli nekoč enega največjih golf vadbišč v Sloveniji, na katerem je ‘zraslo’ veliko uspešnih golfistov. Dva od teh sta tudi Konjičana Jan Hribernik in Tomi Bezenšek, ki sta zaznamovala nedavno državno prvenstvo v Match Playu na Ptuju in slovensko mednarodno amatersko prvenstvo, ki so ga iz Moravskih Toplic prestavili prav tako na ptujsko igrišče.

Na državnem prvenstvu amaterjev v Match Playu, na katerega se lahko prijavi največ 32 tekmovalcev – kriterij je ‘handicap’ igralca oz. uvrstitev posameznika na svetovni amaterski lestvici WAGR, igrajo na izpadanje kot pri tenisu. Hribernik je bil kot tretji nosilec v prvem krogu prost, nato pa je za naslov državnega prvaka premagal štiri nasprotnike, nazadnje v finalu prav sokrajana Bezenška. Konjičana sta bila na vrhu rezultatske razpredelnice nato tudi na slovenskem mednarodnem amaterskem prvenstvu. Razlika je bila le ta, da sta zamenjala mesti – državni prvak je postal Bezenšek, drugo mesto je pripadlo Hriberniku.

Oba sta v mladih letih začela igrati in trenirati v Slovenskih Konjicah. Oba sta se urila skozi mladinsko šolo Golf kluba Zlati grič. Več o Janu Hriberniku in Tomiju Bezenšku pa v tiskani izdaji NOVIC. (Jure Mernik)

