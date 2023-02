Konjičan Tijan Marovt na SP do najboljših FIS točk doslej

Z nekoliko boljšo startno številko, kot jo ima na tekmah svetovnega pokala, je Tijan Marovt na svetovnem prvenstvu znova potrdil, da se je že sposoben uvrščati med trideseterico najboljših slalomistov. V Courchevelu v Franciji se je Konjičan na prvo progo podal s številko 46, postavil 25. čas in bil po prvi vožnji tekmovalec z najvišjo številko med najboljšimi tridesetimi. Na zelo zahtevni progi je drugo vožnjo z bolj zavito postavitvijo odpeljal nekoliko slabše, a vseeno izgubil le eno mesto in končal na 26. mestu. Za novim svetovnim prvakom, Norvežanom Henrikom Kristoffersenom, je zaostal za 2,23 sekunde.

Marovt je pred dvema letoma v italijanski Cortini d’Ampezzo slalom končal na 18. mestu. Uvrstitev je bila torej leta 2021 nekoliko višja, a tokrat je za zmagovalcem zaostal precej manj, in za svoj nastop prejel tudi veliko boljše FIS točke, celo najboljše v karieri (16,36). Zdaj upa, da mu uspe še kakšen podoben dosežek v tej zimi, da bo v naslednji sezoni imel boljšo številko tudi v svetovnem pokalu. (Jure Mernik)

Foto: GEPA

