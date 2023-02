Konjičan se z ekipo odpravlja na Karibe

Konjičan Mišo Penava se z ekipo odpravlja na jadranje po Karibih. Na pot bodo odšli čez približno dva tedna. Kot dolgoletni strasten jadralec, tudi skiper, pa je imel Karibe na seznamu želja že kar nekaj časa. Pričakuje čudovito jadranje in spoznavanje Karibov. “Karibe vsi gledamo po televiziji in internetu. Vsak od nas si verjetno želi kdaj iti tja. Ideja je pri meni zorela kakšnih deset let in zdaj sem se odločil, da to organiziram in izpeljem,” je pogovor začel Penava.

Jadrali bodo s katamaranom, predvsem zaradi večjega udobja in močnejših vetrov, ki so v tem obdobju na Karibih. Kot skiper bo večji del poti za krmilo držal Penava, a bo poskrbel, da bo tudi sam užival: “Imam posadko, ki je z mano jadrala že dostikrat. Jim zaupam, tako da bom z veseljem predal krmilo tudi drugim. Nenazadnje jih tako tudi še kaj novega naučim, sam pa se nekoliko razbremenim.”

Pot so si že jasno začrtali (podrobneje je opisana v zadnji januarski številki lokalnega časopisa NOVICE). Z jadranjem se sicer Penava ukvarja že dobrih dvajset let, približno deset let tudi z organizacijo jadranj s katamarani in motornimi jahtami. Ima svojo agencijo Pozeidon Sailing & Yachting, kjer organizirajo družinska jadranja, ‘team buildinge’ za podjetja, društva in druge, izvajajo šolo jadranja za začetnike in nadaljevalne tečaje, ponujajo treninge za skiperje vse bolj priljubljenih katamaranov. Pri njih je možno najeti jahte, posadke – za bolj prestižne goste, ki se pustijo še bolj razvajati, imajo tudi hostese, ki skiperjem pomagajo med jadranji. Največ so zaradi bližine razumljivo prisotni na Hrvaškem, vse pogosteje pa plujejo tudi po grškem morju. (Jure Mernik)

