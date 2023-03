Konec tedna čistilna akcija v Sl. Bistrici, Makolah in Oplotnici

Konec tedna bo potekala čistilna akcija v občinah Slovenska Bistrica, Makole in Oplotnica pod sloganom “Preden trava ozeleni, počistimo svoj kraj mi”.

V petek, 24. marca, se bodo v akciji pridružili vrtci, šole in javni zavodi, v soboto, 25. marca, pa krajevne skupnosti, društva in drugi udeleženci. Akcijo organizira Komunala Slovenska Bistrica. Direktor Maksimilijan Tramšek poudarja, da akcija ni namenjena zbiranju kosovnih odpadkov ali odpadkov, ki jih imajo občani v kleteh, temveč je namenjena čiščenju javnih površin ob cestah, poteh in javnih zgradbah. Poleg tega je velik poudarek na vzgojno-izobraževalnem namenu, da se mlade v vrtcih in šolah ozavešča o pomenu pravilnega odlaganja odpadkov.

Lanska akcija je bila zelo uspešna, saj so zbrali več kot 11 ton smeti, v njej pa je sodelovalo 1700 odraslih in še enkrat toliko otrok. Letos pričakujejo še večji odziv. Udeleženci lahko vrečke in rokavice za pobiranje odpadkov prevzamejo ob prijavi na Cero Pragersko, kjer se dogovorijo tudi, kje bodo delavci Komunale nato prevzeli zbrane odpadke.

V sredini aprila bo čistilna akcija tudi v občini Poljčane.