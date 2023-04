Konec aprila sejemo kumare in bučke za vzgojo sadik

V drugi polovici aprila, za sadike, v lončke sejemo buče, bučke in kumare. Kalimo in vzgajamo jih v ogrevanem prostoru, saj za kalitev potrebujejo temperaturo okoli 25°C. Kumare sejemo enkrat letno neposredno na gredo ali si vzgojimo sadike. Vzgoja sadik je boljša izbira, saj se lahko zgodi, da seme pri direktni setvi na prosto ne vzklije. V posamezne sadilne posodice posejemo eno seme približno za dva prsta globoko. Ko sadika raste, postopoma dodajamo prst, dokler posodice ne napolnimo do vrha. Pogosto imajo sadike kumar dolgo steblo in s tem ga utrdimo. Ker kumare in bučke uspešno kalijo v temi, sadilne posode pokrijemo, saj bodo zaradi enakomerne vlažnosti boljše kalile. Odkrijemo jih takoj, ko opazimo prvi kalček, kar pa je lahko že v treh dneh, in takoj prestavimo na svetlo mesto. Ko se klična lista odpreta, je že čas za presajanje v veliko sadilno posodo. Če so se nam do sedaj rastline »pretegnile«, jih pri presajanju posadimo bolj globoko, do kličnih listov. Kumara raste zelo hitro, zato lahko semena sejemo tudi v veliko sadilno enoto. Sadike kumar zalivamo redno vsak drugi dan, kot tudi bučke in buče.

1 od 4