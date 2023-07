S Pragerskega prihaja dobra novica: danes je bil končno sproščen promet skozi nov podvoz pod železniško progo na Pragerskem, zgrajen v okviru nadgradnje železniškega vozlišča Pragersko.

Kot so sporočili z Direkcije za infrastrukturo, so se gradbena dela za ukinitev nivojskega prehoda na Ptujski cesti na Pragerskem začela februarja lani. Nivojski prehod je zdaj nadomestil novi podvoz. Omogoča bistveno večjo varnost in pretočnost prometa.

Domačini in vsi drugi vozniki pa si bodo končno oddahnili: zaradi gradnje podvoza je bil odsek Ptujske ceste več kot 20 mesecev popolnoma zaprt za promet. Obvoz pa je bil speljan več kilometrov naokoli.

Z Direkcije so še sporočili, da je gradnja novega podvoza kljub visoki podtalnici potekala brez večjih zapletov. Tudi nadgradnja vozlišča Pragersko je v večji meri izpeljana, končana bo predvidoma oktobra letos. (Foto: Direkcija za infrastrukturo)