KOLONIJA NA TREBNIKU Sodobno umetnost pripeljali ‘na vas’

Pri Centru za kulturne prireditve Slovenske Konjice so v prvih oktobrskih dneh pripravili 2. Likovno kolonijo na Trebniku, ki so jo prejšnji teden sklenili s skupinsko razstavo v Žički kartuziji.

Pod umetniškim vodstvom domače akademske slikarke Tine Konec je v slikovitem ambientu in okolici Dvorca Trebnik ustvarjalo šest povabljenih ustvarjalcev različnih generacij in zvrsti umetnosti: sodobna umetnica Nataša Berk, likovna umetnika Jure Zrimšek in Matej Čepin, intermedijska umetnica Nika Erjavec, fotografinja Lucija Rosc in vizualna umetnica Helena Tahir.

Štiridnevno likovno druženje z izmenjavo mnenj in raziskovanjem okoliških znamenitosti so sklenili z odprtjem skupinske razstave v Žički kartuziji. Nastala dela, ki so jih navdihnili motivi s Konjiškega, so na ogled postavili v cerkvi sv. Janeza Krstnika, kar je bil svojevrsten izziv, saj ne gre za tipično razstavišče, prav tako so v tem prostoru vizualno razstavo gostili prvič. Sodobna umetnost v starodavnem ambientu je pričarala zanimivo dihotomijo. Odprtje razstave, ki bo na ogled še do nedelje, 15. oktobra, sta z glasbenim programom pospremila Goran Bojčevski in Matic Dolenc.

Daljši prispevek o likovni koloniji lahko prebereter v tiskani izdaji lokalnega časopisa NOVICE. (NK, Foto: Foto Nareks)