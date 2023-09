Koliko prvošolčkov je v šolah na Bistriškem?

V osnovnih šolah na Bistriškem so novo šolsko leto začeli brez večjih posebnosti. Seveda pa z velikim vznemirjenjem in pričakovanjem.

Današnji dan so gotovo najbolj nestrpno pričakali prvošolci. Povsod so jim pripravili posebno dobrodošlico.

V Občini Slovenska Bistrica imajo letos v osnovnih šolah več kot 2560 otrok. Med njimi je 274 novincev. Največ jih je v obeh mestnih šolah v Slovenski Bistrici; na OŠ Pohorskega odreda 79 ter na 2. osnovni šoli 41. Na Zgornji Ložnici imajo letos 23 novincev, na Spodnji Polskavi 18, na Pragerskem 15, na Zgornji Polskavi 24, na Črešnjevcu 21, v Laporju 16, na Tinju 10, na Šmartnem 16 in na Keblju 6.

V šoli s prilagojenim programom, na OŠ Minka, bo to šolsko leto 5 prvošolcev.

V osnovni šoli v Makolah imajo to šolsko leto 13 prvošolcev, v Poljčanah pa 34.

Šolski zvezek Mac za vse prvošolčke!

Za lep spomin na prvi šolski dan pa so poskrbeli tudi v uredništvih lokalnega časopisa BISTRIŠKE NOVICE in RADIA ROGLA – za vse prvošolce so pripravili presenečenje – podarili so jim unikatni šolski zvezek Mac. Akcijo obdarovanja so podprli v podjetjih Impol Slovenska Bistrica, Komunala Slovenska Bistrica, Ortodent Slovenska Bistrica in Grafika Gracer.

Novosti v šolah

Na Bistriškem so sicer v zadnjem desetletju dobro poskrbeli za šolske objekte. Tako to jesen ne odpirajo kakih novih prizidkov. Večinoma so se minulo poletje posvetili vzdrževalnim delom, med večjimi deli omenimo obnova prvega razreda na OŠ v Črešnjevcu, kjer so tudi uredili požarni sistem javljanja, pri podružnični OŠ na Zgornji Ložnici so prenovili zunanje šolsko igrišče. Pri šoli na Šmartnem pa so postavili novo ograjo … (B. P.)