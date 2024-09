Koliko prvošolcev v šolah na Bistriškem?

V osnovnih šolah na Bistriškem so novo šolsko leto začeli brez večjih posebnosti.

V Občini Slovenska Bistrica je to šolsko leto v osnovnih šolah začelo 2538 otrok (lani v tem času jih je bilo 2560). Med njimi je 257 prvošolk in prvošolcev (lani 274).

Največ jih je v obeh mestnih šolah v Slovenski Bistrici; na OŠ Pohorskega odreda 68 ter na 2. osnovni šoli 44. Na Zgornji Ložnici imajo letos 16 novincev, na Spodnji Polskavi 18, na Pragerskem 18, na Zgornji Polskavi 22, na Črešnjevcu 19, v Laporju 23, na Tinju 7, na Šmartnem na Pohorju 11 in na Keblju 2.

V šoli s prilagojenim programom, na OŠ Minka, imajo letos 9 prvošolcev, skupno pa bo znanja in spretnosti v šoli odkrivalo 79 učencev.

In kako je v občinah Poljčane, Makole in Oplotnica?

V Osnovno šolo Kajetana Koviča Poljčane je letos vstopilo 36 prvošolcev. Skupaj je tako na šoli 358 učencev. V Makolah so pozdravili 160 učenk in učencev, med njimi 14 novincev.

OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica obiskuje skupno 369 učencev, od tega je 32 prvošolcev. Na podružnični šoli je na Prihovi skupno 29 otrok, od tega 10 prvošolčkov. Na podružnici na Keblju (ki sodi pod občino Sl. Bistrica) pa je skupno 51 otrok, od tega dva prvošolčka.

Šolski zvezek Mac za vse prvošolčke!

Za lep spomin na prvi šolski dan so poskrbeli tudi v uredništvih lokalnega časopisa BISTRIŠKE NOVICE in RADIA ROGLA – za vse prvošolce so pripravili presenečenje – podarili so jim unikatni šolski zvezek Mac. Akcijo obdarovanja so podprli v podjetjih Impol Slovenska Bistrica, Komunala Slovenska Bistrica, Ortodent Slovenska Bistrica in Grafika Gracer.

Vse prvošolce predstavljamo tudi v posebni prilogi Naš prvošolček!

Novo v vodstvu šol

Novo šolsko leto začenjajo z novim vodstvom na Osnovni šoli dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec, kjer je ravnateljevanje predčasno prekinila Lidija Milošič, nova ravnateljica pa je Nastja Pančič Čurin. Že v začetku tega leta je po upokojitvi dolgoletne ravnateljice Margarete Voglar vodenje Osnovne šole Gustava Šiliha Laporje prevzela Natalija Koprivnik. (B. Petelinšek)