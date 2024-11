Koliko boste v Celju odšteli za menjavo pnevmatik?

Zimske pnevmatike. Slovenska zakonodaja zahteva zimsko opremo od 15. novembra do 15. marca.

Ob sončnih in toplih dneh, kot nam jih podarja ta jesen, sploh ne pomislimo na zimsko opremo za avtomobile. Pa vendar se čas, ko bo potrebno poletne pnevmatike zamenjati za zimske, neumorno bliža. Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) namreč določa, da morajo biti motorna in priklopna vozila na slovenskih cestah pozimi, torej od 15. novembra do 15. marca, ne glede na zunanje temperature in vremenske razmere, opremljena s predpisano zimsko opremo. Prav tako je ta obvezna tudi izven omenjenega časa, če so na cestišču zimske razmere.

Kaj spada pod zimsko opremo?

V skladu s Pravilnikom o delih in opremi vozil za zimsko opremo motornih vozil veljajo zimske pnevmatike na vseh štirih kolesih. Namesto zimskih lahko imate tudi letne, ki jih v primeru zimskih razmer opremite z verigami. Prav tako so dovoljene celoletne pnevmatike, vendar naj bi bile še vedno boljša izbira zimske.

»AMZS je letos junija objavil test 16 celoletnih pnevmatik dimenzije 205/55 R 16 V, katerega glavna ugotovitev je bila, da so celoletne pnevmatike z vsako generacijo boljše, kljub temu pa velja, da se v pravih zimskih voznih razmerah še vedno najbolje obnesejo prave zimske pnevmatike,« so povedali na AMZS.

Da se pnevmatike štejejo za zimske, morajo imeti globino profila vsaj 3 mm. Poleg tega pa morajo imeti na boku proizvajalčevo oznako “M+S” ali ”M.S” ali ”M&S”. »Ob tem velja poudariti, da so prave zimske pnevmatike le tiste, ki imajo poleg oznake M+S na bočnici vtisnjen tudi simbol gore in snežinke,« dodajajo na AMZS.

Koliko boste odšteli za menjavo pnevmatik v Celju?

Kontaktirali smo devet naključno izbranih vulkanizerjev in avto salonov v Celju ter jih povprašali, koliko bi pri njih stala menjava pnevmatik. Odgovore smo dobili od šestih.

Cene se povsod razlikujejo od velikosti platišč, nekateri pa so posebej izpostavili še ceno za vijačenje, ki se sicer običajno zaračuna pri vseh ponudnikih, vendar jo nekateri vračunajo že v samo menjavo. Tako se menjava letnih pnevmatik za zimske v Celju začne pri 35 evrih, zaključi pa pri 58 evrih za najmanjše pnevmatike, torej za tiste, ki so do 16- oz. 17-colske. Pri ponudnikih, kjer so posebej izpostavili tudi vijačenje, se to zaračuna od 18 do 22 evrov.

»Strankam priporočamo, da se na zimsko sezono pripravijo čim prej, da se izognejo veliki gneči, ki bo okoli 15. novembra,« so še opozorili v Vulkanizerstvu Čakš.

O tem, zakaj sploh potrebujemo zimsko opremo ter o konkretnih cenah pa boste lahko več prebrali v aktualnem Celjanu. (MH)