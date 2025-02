KolesCE: Konjičani lani zabeležili 694 najemov koles

V Slovenskih Konjicah so lani v sklopu sistema KolesCE zabeležili 694 najemov koles, kar pomeni povprečno skoraj dva najema na dan. Bolj zanimiva kot navadna kolesa so pri uporabnikih električna kolesa, saj najem teh predstavlja kar 84 odstotkov vseh najemov. Največ prometa je bilo na avtobusni postaji, sledi postaja ‘Poslovna cona LIP’. Sicer pa imajo Konjičani v mestu štiri postaje, v sklopu nedavno sprejete občinske celostne prometne strategije pa si želijo vzpostaviti še vsaj dve novi postaji. V daljšem članku v lokalnem časopisu NOVICE lahko med drugim preverite tudi, kako dolg je povprečen najem in koliko kilometrov uporabniki v tem času prekolesarijo. (Jure Mernik)