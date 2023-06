Kolesarska dirka Po Sloveniji se začenja v Celju

29. kolesarska dirka Po Sloveniji se bo v sredo začela v Celju, na njej pa bo nastopilo 138 kolesarjev iz 27 držav, med njimi največ Slovencev, Italijanov in Špancev. Za razliko od zadnjih izvedb ni izrazitega favorita za skupno zmago, konkurenca pa je kljub odsotnosti najboljšega v zadnjih dveh letih Tadeja Pogačarja močna.

Kolesarji bodo do nedelje prevozili več kot 833 kilometrov po slovenskih cestah in s tem spoznali raznolikost in lepote Slovenije, za glavni cilj pa so si seveda zadali tekmovalne uspehe. O skupnem zmagovalcu bo bržkone odločila četrta etapa z dvakratnim vzponom na Kolovrat, a organizatorji opozarjajo, da so pravzaprav vse etape težje, kot je videti na papirju, kar bo seveda odločilno vplivalo na končni razplet. Štiri ekipe svetovne serije so pripeljale močne tekmovalce, za mnoge bo to zadnji preizkus pred Dirko po Franciji. Med domačimi tekmovalci tako izstopajo Matej Mohorič (Bahrain Victorious), Domen Novak (UAE Team Emirates) in Luka Mezgec (Team Jayco AlUla), med največje tuje zvezdnike sodijo Diego Ulissi (UAE Team Emirates, dvakratni zmagovalec dirke), Dylan Groenewegen in Filippo Zana (Team Jayco AlUla) ter Phil Bauhaus (Bahrain Victorious).

Dirka predstavlja Slovenijo svetu, samo preko Eurosporta jo je namreč v zadnjih letih videlo 46 milijonov ljudi. Letos se jim bodo pridružili novi milijoni, mnogi bodo zagotovo Slovenijo obiskali in uživali v njeni zeleni naravni in številnim priložnostim za aktiven oddih.

Nekaj izjav z novinarske konference v Celju pred začetkom dirke:

Diego Ulissi, UAE Team Emirates: »V Sloveniji sem zmagal že dvakrat, a od prve dirke zmage leta 2011 je res preteklo že veliko časa. Težko bo ponoviti kaj takega, ampak se pri svojih 34. letih dobro počutim. Na dirko smo prišli z zelo močno ekipo, pa čeprav z nami ni Tadeja Pogačarja. Na domačih cestah bo dirkal tudi Domen Novak, ki ima zelo veliko željo po uspehu.«

Luka Mezgec, Team Jayco AlUla: »Še vedno imam v lepem spominu etapno zmago, ki sem jo dosegel tukaj v Celju leta 2019 in tudi lani je bilo super na Starem gradu, ko sva bila z Matejem v borbi za četrto mesto. Komaj čakam, da se vse skupaj začne. Z ekipo je prišel v Slovenijo tudi Dylan Groenewegen, ki je super motiviran in si želi vsaj ene etapne zmage. Vsi se spomnimo, da je v Rogaški Slatini že dvakrat slavil in tako imamo seveda tudi jutri velike cilje.

Za nas je osnovni cilj zmagati čim več etap, s prihodom Zane pa lahko računamo tudi na generalno razvrstitev. Na Dirki po Italiji je osvojil zmago in je bil vedno zraven, ko se je dirka lomila. Je v dobri formi in tako tudi na četrti etapi ne bomo imeli počitka. Seveda upam, da bom tudi sam dobil kakšno priložnost na domači dirki.«

Matej Mohorič, Bahrain Victorious: »Pripravljam se na Dirko po Franciji, dirko Po Sloveniji bom izkoristil za zadnjo pripravo. Dirka je ravno prav težka, ne preveč lahka, ne preveč zahtevna, vsekakor pa sem tukaj z mislijo na prihajajočo dirko v Franciji. Nastopili bomo z močno šprintersko ekipo, Phil Bauhaus bo naš adut za šprinte in upam, da nam Luka tukaj ne prekriža načrtov.

Sam sicer še nisem uspel zmagati na dirki Po Sloveniji, s čimer sem se sprijaznil. Tudi v prvem delu sezone nisem imel sreče, bil sem odlično pripravljen in sem se na dirkah odlično počutil. Na dveh spomladanskih dirkah stvari niso šle v mojo prid, uspeh so preprečili padci in napačni položaji ob napačnem trenutku. Seveda te potre, če se mesece pripravljaš in ti ne uspe doseči cilja, vendar sem zdaj z mislimi usmerjen v prihodnost.«

Mag. Maja Pak, direktorica Slovenske turistične organizacije, je poudarila pomen prenosa dirke na nadnacionalno TV mrežo Eurosport in promocijske aktivnosti, ki jih STO izvaja ob dirki: »Slovenska turistična organizacija tudi letos zagotavlja vidnost dirke in promocijo Slovenije kot odlične destinacije za aktivna doživetja s prenosom na Eurosportu. Milijonom ljubiteljev kolesarjenja, ki dirko spremljajo na kanalih Eurosporta, bomo Slovenijo predstavili z 230 videospoti Slovenije in destinacij, ki gostijo začetek in cilj etap, med njimi tudi Celja, lanskega prejemnika naziva Naj gostitelj dirke in letošnjega starta dirke. Dirka letos poteka skozi skoraj vso Slovenijo, od Kobarida do Ormoža. Številne destinacije, ki jo gostijo, so prejemnice znaka Slovenia Green, med njimi tudi Celje. Vabim vse k navijanju ob prograh, kjer bomo z več kot 20.000 zastavicami I feel Slovenia tudi letos progo obarvali v zeleno. Tako bomo v svet ponovno ponesli sliko o državi, ki trajnost postavlja v jedro vseh aktivnosti. Tudi na področju športa.«

Matija Kovač, župan Mestne občine Celje: »Veseli smo, da se kolesarska dirka Po Sloveniji, ki je tudi zavoljo izjemnih nastopov slovenskih šampionov Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča postala ena izmed najbolj prepoznavnih in atraktivnih dirk v času pred Dirko po Franciji, letos začenja v Celju. Mestna občina Celje je že vrsto let ponosen partner tega športno-turističnega spektakla. Dirko vidimo kot odlično priložnost za promocijo našega mesta, športa, zdravega načina življenja in vseh aktivnosti, ki jih izvajamo na področju trajnostne mobilnosti. Tudi letos smo v Celju ob dirki pripravili bogat spremljajoč program – z aktivnostmi smo denimo začeli že aprila. Včeraj in danes smo med drugim v Celju gostili Nacionalno kolesarsko konferenco, na kateri so bile predstavljene dobre prakse in izkušnje o kolesarjenju kot načinu mobilnosti, ki pozitivno vpliva na okolje in zdravje. Danes bo uradno novinarsko konferenco dirke Po Sloveniji dopolnila še znamenita Polževa dirka s ponudbo koles in kolesarske opreme. Celje je sicer že nekaj časa oznamčeno in okrašeno v pričakovanju začetka dirke, kar je še en dokaz, da z veseljem pričakujemo začetek boja za zeleno majico. Kolesarje bodo jutri na trasi dirke množično pozdravili celjski šolarji in drugi športni navdušenci, tako da sem prepričan, da se bomo Celjani znova izkazali z izjemno navijaško kuliso. Vsem kolesarjem želim uspešen nastop na dirki, kolesarskim privržencem pa obilo užitkov ob spremljanju tega dogodka – od starta v Celju in vse do cilja v Novem mestu.«

Mojca Novak, predsednica organizacijskega odbora dirke Po Sloveniji: »Pred tremi desetletji se je rodila dirka Po Sloveniji. Danes je dan pred 29. dirko, ker le dvakrat v svoji zgodovini ni bila organizirana – enkrat zaradi finančnih težav, enkrat zaradi epidemije koronavirusa. Ni potrebno zgodovinsko raziskovati, zadostuje pogovor in iskren odgovor peščice kolesarskih entuziastov, ki so organizirali dirko Po Sloveniji v počastitev novo nastale države. Začelo se je z željo, da domači kolesarji dirkajo s tujo konkurenco na domačih tleh. Nihče ni takrat razmišljal o prihodnosti in jubilejih, verjemite mi, da tudi pred dvajsetimi leti, ko sem tudi sama vstopila v kolesarsko zgodbo ni bilo nič drugače. Fokus in prioriteta sta bili razvijati kolesarje v zmagovalce, tekmovati v mednarodnem okolju in na domačih tleh organizirati dirke s tujo konkurenco – zato dirka Po Sloveniji. Imeli smo jasne cilje in imeli smo ekipo ljudi, ki je gradila bogato kolesarsko preteklost. Z dirko je rastla ekipa – z mnogimi izzivi se je srečevala ekipa kolesarjev, bivših kolesarjev, kolesarskih funkcionarjev in navdušencev, sponzorjev in donatorjev. Verjeli so nam, ker smo verjeli drug drugemu in sledili ciljem – če delamo, delajmo dobro.

Dirka po Sloveniji je postala blagovna znamka kolesarskega kluba Adria Mobil. Dovolite mi, da se zahvalim dvema, Adrii Mobil in Slovenski turistični organizaciji, ki sta “kupili” zgodbo, da dirka po zgledu iz tujine lahko postane promotor Slovenije, njenih lepot, turizma in gospodarstva, športa in izjemnih ljudi. Ekipa posameznikov je tako prerasla v ekipo partnerjev – STO, Ministrstva za gospodarstvo, šport in turizem, lokalnih skupnosti – občin in njihovih zavodov, sponzorjev oz. gospodarskih subjektov. Ponovno dokazujemo moč ekipe. Zato hvala STO-ju in Ministrstvu, da sta letos financerja celotnega oglasnega in produkcijskega prenosa na Eurosportu, hvala občinam in sponzorjem, da Kolesarski klub Adria Mobil lahko organizira kolesarsko dirko Po Sloveniji.

Moč ekipe pomeni uspeh dirke Po Sloveniji. Trdo delo, zaupanje, sodelovanje, obvladovanje tveganj, ki jih je mnogo, odgovornost – vse to je potrebno, da je dirka Po Sloveniji stara 30 let. Bilo je vredno, da smo prekolesarili to pot in verjamem, da ima dirka in z njo kolesarski klub lepo prihodnost. Srečno!«