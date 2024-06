Kolesarska dirka po Sloveniji: Ob zaključku 2. etape v Rogaški Slatini zmaga Nemcu, Luka Mezgec tretji

Kljub drugačni napovedi je tudi drugo etapo kolesarske že 31. Dirke po Sloveniji, odločil množični sprint na cilju v Rogaški Slatini. Najhitrejši je bil Nemec Phil Bauhaus (Bahrain Victorios), ki je v Rogaški Slatini slavil že pred tremi leti in je novi vodilni na dirki.

Etapa od Žalca do Rogaške Slatine je bila izredno razgibana, saj skoraj ni bilo kilometra ceste, ki bi bil ravninski, kolesarji so se ves čas vozili malo gor, malo dol. Na vzponu in nato spustu iz Celjske koče so sicer pobegnili štirje kolesarji, a jih je glavnina ujela, je pa zaostala naslednja skupina, v kateri je bil tudi zmagovalec prve etape Dylan Gronevegen. Med etapo je bilo tudi kar nekaj padcev, k sreči brez hujših posledic in vožnje po travi ob trasi. V sprintu pri železniški postaji v Rogaški Slatini je tako velika skupina odločala o zmagovalcu in tudi nosilcu zelene majice. Za las je zmagal Bauhaus, drugi je bil Italijan Alberto Dainese (Tudor PCT), tretji pa naš kolesar Luka Mezgec, ki mu ni bilo potrebno skrbeti za Gronevegna, saj je zaostal. Povsod ob progi je bilo veliko gledalcev, največ seveda na cilju v Rogaški Slatini, kjer je bil letos cilj že sedmič. (J. S.)