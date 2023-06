Kolesarska dirka Po Sloveniji jutri: start Celje, cilj etape v Rogaški Slatini

S startom v Celju se bo jutri dopoldne začela 29. kolesarska dirka Po Sloveniji. Cilj prve etape bo popoldne v Rogaški Slatini.

Prva etapa bo sicer najdaljša na letošnji petdnevni dirki. Na 188,6 kilometra dolgi poti bo karavana obiskala tudi Vitanje, Zreče in Slovenske Konjice – glede na predvideno časovnico naj bi kolesarji po omenjenih krajih vozili med 13.20 in 14. uro.

Kolesarji bodo peljali tudi skozi Vojnik, Velenje, Dobrno, Šentjur, Ponikvo in Šmarje pri Jelšah.

Pokal Oceania za zmagovalca prve etape



Zmagovalec prve etape dirke bo drevi prejel poseben pokal Oceania, ki ustvarja odseve, izdelali pa so ga v Steklarni Rogaška.

Strukturiran kristal je večna klasika, saj iz materiala izvabi zelo bogate vizualne učinke, ki se prelivajo skozi njegovo prečudovito obliko. Kristal hkrati deluje nežno in subtilno, ustvarjajoč edinstveno vzdušje. Še posebej impresivno je, kako struktura sveti in se odbija skozi ploščico na dnu pokala Oceania, kar mu dodaja dodatno dimenzijo čarobnosti.

S svojo večno eleganco bo pokal prinašal prejemniku lepe trenutke in gojil ljube spomine še mnoga leta. Njegova prisotnost bo vedno opominjala na dosežke, ki so bili doseženi z vrhunsko predanostjo in trdim delom.