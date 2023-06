Kolesarska dirka Po Sloveniji: časovnica zapiranja tras (območje PU Celje)

junija se s prvo etapo z začetkom v Celju začenja tekmovalni del 29. dirke Po Sloveniji 2023.

Prva etapa:

Časovnica 1. etape dirke Po Sloveniji, ki bo v sredo, 14. junija in predvidene zapore, ki se bodo začele 15 minut pred prihodom na lokacijo; Start etape bo ob 11.05 v Celju na Dečkovi cesti pred območjem celjskega sejmišča. Pot se bo nadaljevala skozi center mesta in nato proti Vojniku, kamor bodo kolesarji prispeli ob 11.25. Sledijo Šmartinsko jezero (11.30), zahod Celja (11.35), Levec (11.41), Žalec (11.46), Šempeter (11.55), Breg pri Polzeli (11.56), Polzela (okoli 12.01), Parižlje (okoli 12.02), Braslovče (okoli 12.04), Male Braslovče (okoli 12.06), Letuš (okoli 12.10), Šmartno ob Paki (okoli 12.13), Gavce (okoli 12.16), Gorenje (okoli 12.17), Šoštanj (okoli 12.24), Florjan (okoli 12.29), Topolšica (okoli 12.34), Gaberke (okoli 12.40), Velenje (okoli 12.52), Črnova (okoli 13.00), Pristava (okoli 13.05), Dobrna (okoli 13.08), Socka (okoli 13.13), Vitanje (okoli 13.22), Stranice (okoli 13.31), Zreče (okoli 13.37), Radana vas (okoli 13.39), Slovenske Konjice (okoli 13.45), Žiče (okoli 13.52), Žička kartuzija (okoli 14.03), Dramlje (okoli 14.10), Trnovec (okoli 14.11), Dole (okoli 14.15), Šentjur (okoli 14.19), Stopče (okoli 14.23), Spodnji vrh (okoli 14.24), Breze (okoli 14.29), Hotunje (okoli 14.30), Ponikva (okoli 14.32), Šentvid pri Grobelnem (okoli 14.38), Šmarje pri Jelšah (okoli 14.39), Strtenica (okoli 14.56), Spodnje Mestinje (okoli 15.06), Pristava (okoli 15.08), Vonarje (okoli 15.10), Kamence (okoli 15.16), Brestovec (okoli 15.18), Rogaška Slatina (okoli 15.19), Spodnje negonje (okoli 15.25), Brezovec pri Rogatcu (okoli 15.32) in še povratek v ciljno Rogaško Slatino okoli 15.38.

Druga etapa:

Časovnica 2. etape dirke Po Sloveniji, ki bo v četrtek, 15. junija in predvidene zapore, ki se bodo začele 15 minut pred prihodom na lokacijo; Start etape bo ob 10.55 v Žalcu. Pot se bo nadaljevala okoli Žalca in nato proti Šempetru, kamor bodo kolesarji prispeli ob 11.11. Sledijo Kaplja vas (11.15), Dolenja vas (11.16), Prebold (11.17), Dolenja vas (11.18), Latkova vas (11.20), Šempeter (11.21), Žalec (11.28), Levec (11.34), Celje (okoli 11.38), Teharje (okoli 11.44), Železarna Štore (okoli 11.46), Štore (okoli 11.47), Kompole (okoli 11.52), Šentjur (okoli 11.59), Stopče (okoli 12.01), Šentvid proti Grobelnem (okoli 12.07), Šmarje pri Jelšah (okoli 12.14), Mestinje (okoli 12.18), Podplat (okoli 12.21), Tekačevo (okoli 12.24), Rogatec (okoli 12.37) in Stoperce (okoli 12.45). Pot nadaljujejo skozi Majšperk, Kidričevo, Videm pri Ptuju in Jeruzalem, prihod v ciljni Ormož pa je predviden okoli 15. ure popoldan.

Vsi, ki si boste dirko ogledali in udeležence v prometu, policisti naprošajo, da upoštevate navodila organizatorja, lokalnih skupnosti, rediteljev in redarstva ter policije in zapore na cestah ter možnih daljših zastojev na vseh etapah, kot je razvidno tudi iz priloženih časovnic zapiranja tras.