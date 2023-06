Kolesarji so že na poti iz Celja proti Rogaški Slatini

12:15

Prvi ‘leteči cilj’ v Braslovčah je dobil Čeh Tomas Kalojiros (RRK-Group – Pierre Baguette). Drugi je bil Italijan Andrea Garosio (Eolo-Kometa), tretji pa Slovenec Boštjan Murn (Adria Mobil).

11:25

Kolesarji so startali. Najprej so se peljali malce po Celju … Do Rogaške Slatine jih čaka skupaj 188,6 kilometra (najdaljša etapa letošnje petdnevne dirke).

11:00

S startom v Celju se danes začela 29. kolesarska dirka Po Sloveniji. Cilj prve etape bo v Rogaški Slatini. Vmes bodo kolesarji obiskali številne štajerske občine, med drugim tudi Slovenske Konjice, kjer bo v bližini Žičke kartuzije edini današnji gorski cilj. ‘Leteči cilji’ bodo v Braslovčah, Šentjurju in Šmarju pri Jelšah.

V Celju je vse pripravljeno: ekipe so predstavili. le še nekaj minut do starta.

