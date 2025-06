Kolesarjem državne naslove razdelili v Celju

Za naslove državnih prvakov so se kolesarke in kolesarji prvič borili v Celju. Najprej so bile v petek na sporedu vožnje na čas, kjer sta bila v članskih kategorijah najhitrejša Eugenia Bujak (Cofidis) in Mihael Štajnar (Pogi Team Gusto Ljubljana). Danes so izpeljali še cestne dirke. Pri članicah je na 113 kilometrov dolgi progi tako kot na kronometru slavila Eugenia Bujak. Moški so morali v hudi pripeki opraviti s 180,8 kilometra dolgo potjo – prvi je ciljno črto prečkal Jakob Omrzel (Bahrain-Victorious Development).

Konkurenca v Celju je bila sicer zelo oslabljena. V prvi vrsti sta manjkala oba največja zvezdnika slovenskega kolesarstva Tadej Pogačar in Primož Roglič.

Foto Facebook, Kolesarska zveza Slovenije